(DUBAI, Émirats arabes unis) La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé qu’elle ne participera pas au tournoi de Dubaï la semaine prochaine, à cause d’une blessure au genou gauche qui tarde à guérir.

La Presse canadienne

La championne en titre des Internationaux des États-Unis n’a pas participé à un seul match depuis qu’elle s’est blessée lors des Finales de la WTA, en Chine, à la fin du mois d’octobre.

Le nom d’Andreescu avait été inscrit à la formation canadienne qui a affronté la Suisse, en fin de semaine, lors des qualifications en vue des Finales de la Fed Cup. Elle n’a cependant pris part à aucun match.

L’Ontarienne de 19 ans occupe actuellement le sixième rang au classement mondial de la WTA. Pour le moment, elle est inscrite à l’Omnium du Qatar, qui va s’amorcer le 23 février.

« Je ne me sens pas rétablie à 100 % et, en tenant compte des recommandations de mon équipe et de mon médecin, je ne veux pas risquer de me blesser de nouveau au genou » a expliqué Andreescu dans un communiqué.

« Chaque jour, je me rapproche d’un retour sur les courts et de la compétition, mais Dubaï est tout simplement trop rapproché. »