(Melbourne) Simona Halep, 3e mondiale, n’a fait qu’une bouchée d’Anett Kontaveit (31e) 6-1, 6-1 mercredi en 53 minutes et s’est ainsi qualifiée, pour la 2e fois de sa carrière, pour les demi-finales de l’Open d’Australie.

Agence France-Presse

« J’ai beaucoup travaillé pendant l’intersaison et je me sens beaucoup plus forte en ce début de saison que les années précédentes », a déclaré la Roumaine de 28 ans, ex-N.1 mondiale et finaliste à Melbourne en 2018.

Cette finale perdue contre Caroline Wozniacki « n’a pas été négative du tout », a assuré Halep. « Ce match m’a aidée à gagner mes deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, NDLR), et peut-être le troisième… mais c’est encore très loin », a-t-elle ajouté.

La Roumaine affrontera pour une place en finale l’Espagnole Garbine Muguruza (32e) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e).

« Je ne regarderai pas l’autre demi-finale. Je vais me reposer, aller me promener et faire du shopping, comme tous les jours. Ca m’a porté chance jusque-là ! », a-t-elle déclaré.

Elle est la dernière joueuse en lice à n’avoir toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, soit désormais en 5 matchs.