(Melbourne, Australie) Le seul Canadien encore en lice aux Internationaux de tennis d’Australie est parvenu à franchir le troisième tour, vendredi, et à atteindre les huitièmes de finale.

La Presse canadienne

Milos Raonic, la 32e tête de série du tournoi, a surpris le Grec classé sixième Stefanos Tsitsipas en trois manches de 7-5, 6-4, 7-6 (2).

Le tennisman de 29 ans de Thornhill, en Ontario, a été ralenti par des blessures au cours des derniers mois, ratant de grands pans de la deuxième portion du calendrier en raison de maux de dos. Avant ces victoires à Melbourne, il n’avait pas inscrit de gain depuis octobre.

« Je savais qu’en y mettant le travail nécessaire, le tennis reviendrait. Je crois que toutes les pièces sont tombées en place vendredi, a-t-il dit après le duel. Ce résultat me rend très heureux. »

Alors qu’il occupait le troisième rang mondial en 2016, Raonic a glissé jusqu’au 35e échelon en raison des blessures et de résultats inconstants. Il dit avoir pris le temps nécessaire pour guérir son dos, dont en passant un mois complet sans effectuer de service.

« Ça m’a permis de me concentrer sur d’autres aspects, de devenir plus fort et en meilleure condition physique. »

Âgé de 21 ans, Tsitsipas est considéré comme l’une des étoiles montantes du tennis masculin, mais il a éprouvé des ennuis en tournois du Grand Chelem. Il a perdu au premier tour à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis avant ce revers au troisième tour, après avoir offert sa meilleure performance en carrière l’an dernier, avec une demi-finale en Australie.

Raonic, qui n’avait jamais affronté Tsitsipas auparavant, joue quant à lui du tennis inspiré en Australie. Vendredi, il a démontré toute sa puissance au service en réalisant 19 as, 10 de plus que son jeune adversaire. Il a gagné 88 % des échanges joués sur ses premières balles de service.

C’est la cinquième fois en six ans que Raonic atteint au moins le quatrième tour. Depuis 2015, il a atteint trois fois les quarts de finale et une fois les demi-finales.

« J’ai toujours trouvé le moyen de connaître de bonnes performances ici, a-t-il noté, surtout quand j’ai pu mettre le temps nécessaire à l’entraînement. »

Au quatrième tour, Raonic affrontera le Croate Marin Cilic, qui a disposé de l’Espagnol Roberto Bautista Agut en cinq manches.

En double, Vasek Pospisil et le Polonais Hubert Hurkacz ont été battus 6-4 et 6-4 par les Britanniques Jamie Murray et Neal Skupski.