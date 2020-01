(Melbourne, Australie) La Québécoise Eugenie Bouchard n’est plus qu’à une victoire du tableau principal des Internationaux de tennis d’Australie.

La Presse canadienne

Bouchard, de Westmount, a vaincu l’Australienne Maddison Inglis lors de son match de deuxième tour des qualifications jeudi.

Bouchard, qui est classée 211e au monde, a défait la 130e raquette mondiale 6-3, 6-1 — elle n’a mis que 62 minutes pour venir à bout de son adversaire et mettre la table pour un match de qualifications ultime.

La joueuse âgée de 25 ans a atteint le carré d’as des Internationaux d’Australie en 2014, alors qu’elle était au sommet de son art.

Plus tôt jeudi, Leylah Annie Fernandez, de Laval, a remporté son premier match des qualifications.

Classée 206e au monde, elle a gagné 6-2 et 6-3 devant la Roumaine Patricia Maria Tig, 113e.

Le match avait été interrompu la veille à cause du mauvais temps, avec la Canadienne en avance 6-2 et 4-1.

Le Canadien Peter Polansky a subi l’élimination en seulement 54 minutes en première ronde des qualifications, s’inclinant 6-1, 6-2 aux mains du Français Alexandre Müller.

Âgé de seulement 22 ans et détenteur du 231e rang au classement mondial, Müller a inscrit 18 coups gagnants, exactement le triple de son rival de 31 ans. Polansky, qui a amorcé le match au 180e échelon du classement de l’ATP, a commis 16 erreurs directes contre dix pour Müller.

Polansky a réussi un seul as, a commis quatre doubles fautes, n’a réussi que 54 % de ses premiers services et marqué seulement 52 % des points lorsqu’il logeait sa première en jeu. Polansky a aussi fait face à six balles de bris et n’en a sauvé qu’une seule.

Polansky espérait imiter ses compatriotes ontariens Steven Diez et Brayden Schnur, qui ont remporté leur match de premier tour aux qualifications des Internationaux d’Australie, mercredi, avant que le jeu soit interrompu par la pluie en début d’après-midi mercredi.

Diez avait pris la mesure de Darian King, de la Barbade, 6-2, 6-2.

Schnur, la troisième tête de série du tableau des qualifications, a dû surmonter un déficit d’un set pour prendre la mesure de l’Autrichien Sebastian Ofner 2-6, 6-3, 6-4.

Les joueurs doivent gagner trois matchs de qualifications afin d’obtenir leur place dans le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Milos Raonic et Vasek Pospisil sont déjà qualifiés pour le tableau principal.

Il n’y a cependant aucune joueuse canadienne dans cette position, puisque la championne en titre des Internationaux des États-Unis, Bianca Andreescu, s’est retirée en raison d’une blessure à un genou qui tarde à guérir.