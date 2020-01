Coupe de l'ATP: le Canada défait l’Allemagne

(Brisbane, Australie) Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont eu raison de Kevin Krawietz et Andreas Mies 6-3, 7-6 (4) en double pour s’imposer 2-1 face à l’Allemagne et se hisser au deuxième rang de leur groupe à la Coupe de l’ATP.