(Auckland, Nouvelle-Zélande) La favorite Serena Williams a connu son match le plus relevé depuis le début de l’année, mais elle a fini par battre sa compatriote Christina McHale 3-6, 6-2, 6-3 pour atteindre les quarts de finale de la Classique ASB.

Williams a concédé un set pour la première fois en 2020, et elle a paru carrément débordée à quelques reprises contre la 88e raquette mondiale. Elle a éventuellement retrouvé ses repères, et signé la victoire en un peu plus de deux heures.

Williams avait préalablement vaincu Camila Giorgi 6-3, 6-2 en simple et uni ses efforts à ceux de Caroline Wozniacki en double pour évincer Nao Hibino et Mikoto Ninomiya 6-2, 6-4. Elle a poursuivi sa route avec la Danoise en disposant de Caroline Dolehide et Johanna Larsson 6-2, 6-1, accédant du même coup au carré d’as.

À l’instar de Williams, Wozniacki a aussi concédé un set à une Américaine avant de se qualifier pour les quarts de finale en simple, où elle croisera le fer avec la championne en titre Julia Görges.

L’ex-numéro 1 mondiale a disposé de Lauren Davis 6-1, 4-6, 6-4 dans un match opposant deux joueuses au style semblable.

D’autre part, l’adolescente américaine Coco Gauff a plié l’échine 5-7, 6-2, 6-3 devant l’Allemande Laura Siegemund.

Par ailleurs, la Québécoise Eugenie Bouchard affrontera en quarts de finale l’Américaine Amanda Anisimova, la troisième tête de série du tournoi.