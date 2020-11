(Paris) Rafael Nadal a été sérieusement bousculé pour son entrée en scène au Masters 1000 de Paris, mais l’Espagnol a obtenu la millième victoire de sa prestigieuse carrière face à son compatriote Feliciano Lopez (64e) en trois manches 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 mercredi soir.

Agence France-Presse

Ce millième match gagné en deux heures et demie par Nadal (34 ans) intervient dix-huit ans après son tout premier, en 2002 à Majorque.

En compagnie de Connors, Federer et Lendl

Seuls trois autres joueurs ont atteint ce cap symbolique dans l’ère Open (depuis 1968), Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) et Ivan Lendl (1068).

En huitièmes de finale, le N.2 mondial, tête de série N.1 du tournoi parisien en l’absence de Novak Djokovic, sera opposé à l’Australien Jordan Thompson jeudi.

PHOTO THIBAULT CAMUS, AP Feliciano Lopez a donné du fil à retordre à son illustre compatriote. Rafael Nadal a dû trimer dur pour obtenir sa 1000e victoire.

Pendant plus d’une heure et demie, Lopez s’est montré intraitable au service et n’a pas permis à Nadal de s’en emparer : le vétéran espagnol (39 ans) a frappé seize as dans les deux premières manches, et même gagné 93 % des points derrière sa première balle dans le premier. Il a aussi écarté les six balles de bris que s’est procurées Nadal.

Privé de rythme pour son retour à la compétition trois semaines après son astronomique treizième sacre à Roland-Garros, Nadal a bien laissé échapper quelques signes de nervosité, mais a su se montrer patient et ne pas céder à la frustration. Il a saisi sa chance au jeu décisif, à sa troisième balle de manche, après que Lopez a courageusement écarté les deux premières au filet.

Le scénario s’est inversé dans la troisième manche : après avoir brisé le premier service de Lopez, c’est Nadal qui a empêché son adversaire de revenir jusqu’au bout.

Résultats de la 3e journée du Masters 1000 de Paris, disputée mercredi

Simple messieurs (2e tour) :

Rafael Nadal (ESP/N.1) bat Feliciano López (ESP) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Jordan Thompson (AUS) bat Borna Coric (CRO/N.15) 2-6, 6-4, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.4) bat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 6-2

Adrian Mannarino (FRA) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.5) bat Radu Albot (MDA) 6-1, 6-2

Diego Schwartzman (ARG/N.6) bat Richard Gasquet (FRA) 7-5, 6-3

Alejandro Davidovich (ESP) bat Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.16) bat Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.3) bat Kevin Anderson (RSA) 6-6 (abandon)

Milos Raonic (CAN/N.10) bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4