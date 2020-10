Rivalité Nadal-Federer

Qui est le meilleur ?

Roger Federer et Rafael Nadal sont maintenant ex æquo avec 20 titres de Grand Chelem chacun. Ce qui, plus que jamais, justifie la grande question : lequel des deux est le meilleur ? Un débat qui peut rapidement s’enflammer entre un pro-Roger et un pro-Rafa ! Discussion sur ce thème avec Laurent Binet, coauteur du Dictionnaire amoureux du tennis, qui paraîtra au Québec le 21 octobre.