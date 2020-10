(Visoko, Bosnie-Herzégovine) Le N.1 mondial Novak Djokovic s’est inscrit pour la première fois depuis quinze ans au tournoi de Vienne, du 24 octobre au 1er novembre, pour préparer le Masters de Londres, a-t-il déclaré à l’AFP.

Agence France-Presse

« Je vais disputer le tournoi de Vienne que je n’avais pas initialement planifié », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas joué à Vienne depuis quinze ans (il a remporté le tournoi en 2007, NDLR) et je me réjouis de visiter cette ville, de participer à ce tournoi, et puis je vais jouer très probablement à Londres (15-22 novembre), et c’est là que se termine la saison », a poursuivi le Serbe.

Le Masters 1000 de Paris, programmé du 2 au 11 novembre et dont il est le tenant du titre, figure également à son programme.

« Cette saison, qui est très découpée, différente et bizarre, m’a en même temps apporté beaucoup de succès et je suis très satisfait de mon jeu, des points, du classement », a ajouté Djokovic.

« J’espère, après ce mois et demi qui reste, achever la saison en tant que N.1 mondial. C’est l’objectif et je vais y travailler. Ca dépend surtout de moi », a-t-il insisté.

Djokovic compte 1890 points d’avance au classement ATP sur son grand rival, l’Espagnol Rafael Nadal, qui l’a battu sèchement en finale de Roland Garros dimanche (6-0, 6-2, 7-5).

Au lendemain de sa défaite, le Serbe s’est rendu en Bosnie-Herzégovine, où il passe la majeure partie de son temps dans un parc à Visoko, petite localité près de Sarajevo, en compagnie de son épouse Jelena.