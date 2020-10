Masters

Tsitsipas et Zverev qualifiés, plus que deux places à prendre

(Paris) Le Grec Stefanos Tsitsipas (5e) et l’Allemand Alexander Zverev (7e) sont les cinquième et sixième qualifiés pour le Masters de fin de saison, maintenu mi-novembre (du 15 au 22) à Londres, et il ne reste donc plus que deux billets à attribuer, annonce l’ATP lundi.