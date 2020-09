(Rome) Jusqu’à 1000 spectateurs seront autorisés à regarder les demi-finales et les finales du Tournoi de Rome.

Agence France-Presse

« Mille spectateurs, c’est mieux que rien. Les spectateurs nous manquent, une part du tennis professionnel, c’est de jouer devant et pour les fans », a déclaré Novak Djokovic, qui a remporté vendredi son match contre son compatriote Filip Krajinovic.

Le tournoi a jusqu’à présent été joué sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

« À partir des demi-finales et des finales de (l’Omnium d’Italie), jusqu’à 1000 spectateurs peuvent être présents pour les compétitions sportives qui se déroulent en plein air et qui respectent scrupuleusement les règles en matière de distanciation physique, le port du couvre-visage et de places réservées, a révélé le ministre des Sports Vincenzo Spadafora. C’est une première étape, mais significative, vers le retour à la normalité dans le sport. »

Les demi-finales et les finales pour les hommes et les femmes sont prévues dimanche et lundi.

Le tournoi a été reporté de son créneau habituel en mai en raison de la pandémie.

