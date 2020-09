(Rome) L’Espagnol Rafael Nadal a parfaitement réussi son retour en compétition en dominant facilement son compatriote Pablo Carreno 6-1, 6-1 mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Rome, pour son premier match officiel depuis plus de six mois.

Agence France-Presse

À moins de deux semaines de Roland-Garros, exceptionnellement reprogrammé à l’automne, le N.2 mondial n’a laissé que des miettes au demi-finaliste de l’US Open (18e mondial).

« C’est un come back très positif, j’ai joué un match solide. Pablo était bien sûr probablement un peu fatigué par son très bon tournoi à New York, mais de mon côté, j’ai été solide, j’ai fait un match très sérieux », a souligné « Rafa » en conférence de presse.

En vue de Roland-Garros, où il visera un 13e sacre, « bien sûr qu’il reste des choses à améliorer », a-t-il reconnu, insistant sur la nécessité de passer des « heures dans des matchs en compétition » d’ici Paris.

Pointant la « folie » du calendrier de reprise après les mois de pause dus à la pandémie de coronavirus, avec coup sur coup l’US Open (qui s’est terminé dimanche) et Roland-Garros (à partir du 27 septembre), chacun précédé d’un Masters 1000 (Cincinnati et Rome), Rafael Nadal avait renoncé à la mini-tournée américaine.

Son dernier match officiel remontait à la finale gagnée au tournoi d’Acapulco (Mexique) fin février.

Quant à savoir si les joueurs ayant fait la tournée américaine partent forcément désavantagés en vue de Roland-Garros ? « Non, je ne crois pas. Si Roland-Garros était cette semaine, oui, peut-être. Mais avec Roland-Garros dans deux semaines, non », a assuré l’Espagnol.

Mercredi soir, Carreno n’y aura cru qu’au premier jeu, lors duquel Nadal s’est permis une double faute et a offert une balle de break. Mais ce fut la seule concédée (et sauvée) par le Majorquin, qui a mis moins de dix minutes à retrouver ses bonnes habitudes, avec une belle agressivité dans le service et la défense.

Au 3e tour, Nadal rencontrera le Canadien Milos Raonic, tête de série N.13, ou le Serbe Dusan Lajovic.