Internationaux des États-Unis : Thiem-Medvedev, combat des chefs

(New York) Ils sont jeunes, ils frappent fort et ont marché sur leurs adversaires pour arriver jusqu’au dernier carré : en l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal, la demi-finale vendredi entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev est celle que l’on espérait dans le bas du tableau des Internationaux des États-Unis.