US Open: le «Djoker», ou quand Djokovic bascule du côté obscur

(New York) Il avait un boulevard pour s’imposer à l’US Open et même des tribunes vides pour éventuellement passer ses nerfs où il voulait, mais Novak Djokovic a laissé place au « Djoker » qui a commis l’irréparable, froissant un peu plus son image.