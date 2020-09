Surprise, Querrey est éliminé à New York

(New York) Sam Querrey a été éliminé dès le premier tour des Internationaux des États-Unis par un joueur qui s’est absenté du circuit pendant plus de deux ans à cause d’une blessure à une hanche.

Associated Press

Andrey Kuznetsov a vaincu Querrey 6-4, 7-5 (6), 6-2 pour compléter sa lente ascension, signant du même coup sa première victoire sur le circuit de l’ATP depuis 2017.

Le Russe a effectué son retour au jeu le mois dernier au Challenger de Prague, et il a perdu son seul match après une pause de deux ans et sept mois en raison de sa hanche.

Kuznetsov était classé 39e au monde en 2016 lorsque ses problèmes à la hanche ont fait dérailler sa carrière. Il est le premier joueur non classé à remporter un match dans un tournoi majeur depuis Nicolas Kiefer à Wimbledon en 2007.

D’autre part, Sumit Nagal est devenu le premier Indien à gagner un match aux Internationaux des États-Unis en sept ans.

Le tennisman âgé de 23 ans, qui habite New Delhi, a battu Bradley Klahn 6-1, 6-3, 3-6, 6-1. Nagal est classé 124e au monde.

COVID-19 : Benoît Paire remplacé par Ernesto Escobedo

PHOTO KARIM SAHIB, ARCHIVES AFP Benoît Paire a reçu un diagnostic positif au coronavirus peu avant le début du tournoi.

Un peu plus tôt mardi, le Californien Ernesto Escobedo a obtenu son laissez-passer pour le tableau principal du simple masculin, puisqu’une place s’est libérée après que Benoît Paire a reçu un diagnostic positif au coronavirus peu avant le début du tournoi.

L’Espagnol Marcel Granollers devait être le premier candidat pour remplacer Paire, mais il a refusé l’offre afin de se concentrer sur le double.

Escobedo a donc reçu le laissez-passer et affrontera Kamil Majchrzak mardi.