Cincinnati perd ses deux premières têtes de séries chez les dames

(New York) Surprises à Cincinnati : la Tchèque Karolina Pliskova et l’Américaine Sofia Kenin, têtes de série N.1 et 2, ont chuté dès leur entrée en lice, au contraire du Grec Stefanos Tsitsipas (N.4) qualifié pour les 8e de finale chez les messieurs, dimanche à Flushing Meadows.