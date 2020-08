(Prague) PRAGUE, République tchèque-La favorite Simona Halep a dû batailler ferme pour accéder au deuxième tour de l’omnium de Prague. Elle a finalement eu raison de Polana Hercog 6-1, 1-6, 7-6 (3).

Associated Press

Il s’agissait pour Halep d’un premier match en compétition depuis qu’elle a remporté le Championnat de Dubaï en février, son 20e titre en carrière. Avant que la championne de Wimbledon ne se rétablisse d’une blessure au pied subie à Dubaï, la pandémie de coronavirus a provoqué un arrêt des compétitions pendant cinq mois.

La Roumaine a perdu son service six fois et a commis huit doubles fautes avant de s’imposer au bris d’égalité. Elle fera face au prochain tour à la Tchèque Barbora Krejcikova.

Eugenie Bouchard affrontera mercredi la gagnante de la confrontation disputée en fin de journée entre la Slovène Tamara Zidansek et la Tchèque Katerina Siniakova.

Petra Martic, deuxième tête de série, qui a atteint les demi-finales à Palerme la semaine dernière, a défait Varvara Gracheva 7-6 (2), 6-3 et a rendez-vous avec Kristyna Pliskova en deuxième ronde.

Elise Mertens, no 3, s’est bien ressaisie après avoir été inquiétée à la deuxième manche et elle a vaincu Jasmine Paolini 7-5, 4-6, 6-3.

Ekaterina Alexandrova, no 5, s’est inclinée aux mains de Lesia Tsurenko 6-2, 6-4, Anastasia Pavlyuchenkova, no 6, a subi la loi d’Arantxa Rus 7-5, 6-2 et Irina-Camelia Begu a éliminé Anastasia Sevastova, no 9, 6-2, 6-2.

Le deuxième tournoi européen de la relance de la WTA en période de pandémie se déroule selon des protocoles de santé encore plus stricts qu’à Palerme la semaine dernière.

Résultats de la 2e journée du tournoi WTA de Prague, disputée mardi

Simple dames (1er tour) :

Simona Halep (ROU/N.1) bat Polona Hercog (SLO) 6-1, 1-6, 7-6 (7/3)

Barbora Krejcíková (CZE) bat Patricia Tig (ROU) 6-4, 6-3

Magdalena Frech (POL) bat Gabriela Ruse (ROU) 7-6 (10/8), 6-3

Arantxa Rus (NED) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.6) 7-5, 6-2

Irina Begu (ROU) bat Anastasija Sevastova (LAT/N.9) 6-2, 6-2

Camila Giorgi (ITA) bat Marta Kostyuk (UKR) 4-6, 6-2, 7-6 (7/4)

Elise Mertens (BEL/N.3) bat Jasmine Paolini (ITA) 7-5, 4-6, 6-3

Lesia Tsurenko (UKR) bat Ekaterina Alexandrova (RUS/N.5) 6-2, 6-4

Kristýna Plíšková (CZE) bat Linda Fruhvirtová (CZE) 6-2, 7-5

Petra Martic (CRO/N.2) bat Varvara Gracheva (RUS) 7-6 (7/2), 6-3