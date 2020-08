Kim Clijsters et Andy Murray invités aux Internationaux des États-Unis

(New York) La revenante belge Kim Clijsters, triple lauréate de l’épreuve, et le Britannique Andy Murray, vainqueur en 2012, ont reçu une invitation pour disputer les Internationaux des États-Unis du 31 août au 13 septembre à New York, a annoncé jeudi la Fédération américaine de tennis.