(Madrid) Les responsables de la santé publique de la capitale espagnole ont recommandé aux organisateurs du Masters de Madrid d’annuler le tournoi, qui avait été déplacé au mois de septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

Associated Press

Les organisateurs du tournoi ont mentionné samedi qu’ils avaient demandé une mise à jour de la situation sanitaire dans la ville, et ajouté que les responsables de la santé publique « ont recommandé d’annuler le tournoi en raison de la tendance à la hausse du nombre de cas de COVID-19 ».

Les organisateurs ont mentionné qu’ils « analysent et étudient scrupuleusement toutes leurs options, en priorisant toujours la santé et la sécurité de toutes les personnes qui sont impliquées dans le tournoi ».

Le Masters de Madrid doit se dérouler du 12 au 20 septembre.

Ce tournoi de tennis, le plus important en Espagne, avait été reporté au printemps en raison de la gravité de la situation sanitaire dans le pays, qui n’a pu être maîtrisée qu’après une période de confinement obligatoire de trois mois. Alors que l’économie espagnole tente une relance, de plus en plus d’observateurs s’inquiètent de la recrudescence du nombre de cas ces dernières semaines.

Le ministère de la Santé d’Espagne a rapporté plus de 1500 nouveaux cas à travers le pays vendredi, et plus de 300 uniquement dans la région de Madrid.