(New York) Naomi Osaka prévoit participer aux Internationaux des États-Unis et au tournoi préparatoire qui aura lieu au même endroit un peu plus tôt au mois d’août.

Associated Press

L’agent d’Osaka, Stuart Duguid, a déclaré jeudi que l’ex-no 1 mondiale participera aux deux tournois qui seront sanctionnés par l’U. S. Tennis Association à Flushing Meadows.

Il a cependant refusé de préciser les futurs plans de sa cliente, qui est détentrice de deux titres du Grand Chelem en carrière. Elle a gagné les Internationaux des États-Unis en 2018, et les Internationaux d’Australie en 2019.

Mercredi, la première raquette mondiale Ashleigh Barty a annoncé qu’elle se retirait des Internationaux des États-Unis, stipulant qu’elle n’était pas à l’aise de voyager durant la pandémie de COVID-19. Le tournoi du Grand Chelem doit se dérouler du 31 août au 13 septembre.

D’autres joueurs ont exprimé leurs préoccupations à l’idée de se rendre aux États-Unis, où plus de 150 000 personnes sont décédées du coronavirus. Certaines parties du pays observent d’ailleurs des hausses fulgurantes du nombre de cas positifs.

Osaka ne figurait pas sur la liste des joueuses inscrites mercredi pour le Masters de Cincinnati, qui doit avoir lieu du 20 au 28 août et qui a été déplacé de Cincinnati au Billie Jean King National Tennis Center, qui accueillera les Internationaux des États-Unis. Elle pourrait néanmoins obtenir une invitation des organisateurs du tournoi.

Aucun tournoi officiel n’a été présenté depuis le mois de mars à cause de la pandémie. Les circuits professionnels masculin et féminin prévoient relancer leurs activités en août. Le circuit féminin doit présenter un tournoi la semaine prochaine à Palerme, en Italie.