(Charleston) La Lavalloise Leylah Annie Fernandez s’est inclinée en double au tournoi hors-concours Credit One Bank, samedi.

La Presse canadienne

Elle et sa partenaire portoricaine, Monica Puig, ont baissé pavillon face à la Croate Alja Tomljanovic et l’Américaine Caroline Dolehide, victorieuses 7-6 (5) et 7-6 (2).

Fernandez et Puig ont laissé filer une avance de 5-2 au premier set.

En simple, jeudi, Eugenie Bouchard a écarté Fernandez 6-4, 6-3.