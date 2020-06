Retour sur le tennis québécois : le centre national de Montréal, un pari osé

« En tant qu’ex-compétiteur, j’étais encore tout feu tout flamme et je voyais bien quelle était la tendance internationale. On se disait : "si on fait du surplace, on va reculer" », raconte Richard Legendre, qui était l’adjoint de John Beddington à son arrivée chez Tennis Canada, avant de devenir plus tard le directeur de l’événement. « Devenir un tournoi de deuxième catégorie, on avait peur de ça. C’est pourquoi on se disait qu’il fallait réussir à construire le stade. »