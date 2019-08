Le Canadien Steven Diez est venu à bout du Japonais Yosuke Watanuki 6-2, 5-7, 6-0 au deuxième tour des qualifications aux Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi. On le voit ici en action lors d’un précédent tournoi.

US Open : Steven Diez accède au 3 e tour des qualifications

(New York) Le Canadien Steven Diez est venu à bout du Japonais Yosuke Watanuki 6-2, 5-7, 6-0 au deuxième tour des qualifications aux Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi.

La Presse canadienne

Diez, qui est originaire de Toronto, a pris la mesure de son adversaire après deux heures et trois minutes de jeu. Il s’agissait du premier duel en carrière entre les deux joueurs.

Au prochain tour, Diez affrontera le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, qui pointe au 90e échelon du classement mondial. Kwon a disposé de l’Allemand Oscas Otte 6-2, 6-4 plus tôt dans la journée.

Diez, qui est classé 175e au monde, n’a décoché que deux as, contre un impressionnant total de 14 pour Watanuki, 228e.

Le tennisman âgé de 28 ans a cependant été plus opportuniste que son adversaire, puisqu’il a converti six de ses 11 balles de bris. En comparaison, le Japonais n’a profité que de deux de ses six occasions de le briser.

Le représentant de l’unifolié a aussi offert du jeu plus propre ; il n’a commis que quatre fautes directes, contre sept pour Watanuki.

Le compatriote de Diez, Peter Polansky, aura rendez-vous avec l’Indien Sumit Nagal au deuxième tour des qualifications jeudi.