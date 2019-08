Bianca Andreescu affrontera Serena Willians en finale

La Canadienne de 19 ans a confié que sa réaction après sa victoire allait de soi, après un éprouvant deuxième set lors duquel elle a provoqué cinq balles de match.

«Avec toutes les émotions que j'ai ressenties pendant le bris d'égalité, je pense que mon corps voulait les libérer», a expliqué Andreescu.

«C'est tellement incroyable que je sois en finale de la Coupe Rogers. Je n'avais aucune attente avant le début du tournoi.»

Il s'agissait du premier tournoi d'Andreescu depuis qu'une blessure à l'épaule droite l'a tenue à l'écart du jeu lors de la deuxième ronde du tournoi de Roland-Garros, en mai.

Andreescu a maintenant remporté ses 16 derniers matchs au cours desquels elle n'a pas eu à se retirer en raison d'une blessure, incluant six victoires contre des joueuses du top 10 du circuit de la WTA. Elle est assurée, lundi, d'occuper au moins le 19e rang du classement féminin, ce qui représenterait un bond de huit crans au classement.

Par ailleurs, c'est la première fois depuis le début du tournoi qu'elle n'a pas eu besoin de trois manches pour vaincre une adversaire. Elle a passé 10h54 minutes sur le court cette semaine, plus que toute autre joueuse.

«Les derniers mois ont été tellement difficiles, a déclaré Andreescu en parlant de sa célébration d'après-match. Le simple fait d'être ici en ce moment est vraiment incroyable.»

Ce sera le premier duel entre Andreescu et Williams, qui est âgée de 37 ans et qui a remporté son premier de 23 titres à un tournoi du Grand Chelem lors des Internationaux des États-Unis de 1999, neuf mois avant la naissance d'Andreescu.

«Elle n'a pas joué beaucoup (cette année), mais elle a gagné beaucoup, a observé Williams en parlant d'Andreescu. Je n'ai pas joué beaucoup non plus, mais nous retrouvons toutes deux la santé et nous jouons un peu plus.

«C'est certain que la foule sera de son côté, a ajouté Williams. Mais ce n'est pas vraiment ce qui importe. L'important, c'est d'aller sur le court et de jouer du tennis de haut niveau.»

Un jeu de 13 minutes