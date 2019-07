Peu de surprises à Wimbledon samedi

CHRIS LEHOURITES Associated Press Londres

Rafael Nadal en a profité pour rejoindre Bjorn Borg en signant sa 51e victoire en carrière à Wimbledon, samedi, lorsqu'il a pris la mesure du Français Jo-Wilfried Tsonga 6-2, 6-3, 6-2 au troisième tour.

Nadal a vaincu Tsonga sur le court central, dans un match qui n'a jamais été aussi enlevant que son précédent contre l'Australien Nick Kyrgios.'Rafa'n'a pas été confronté à la moindre balle de bris, a brisé Tsonga en cinq occasions et a scellé l'issue de la rencontre en décochant un as.

Il s'agissait du premier duel entre eux dans un tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux d'Australie en 2008, lorsque Tsonga avait surpris l'Espagnol en demi-finales.

De son côté, Kei Nishikori a enregistré sa 400e victoire sur le circuit de l'ATP à l'issue de son duel de troisième tour.

L'ex-finaliste des Internationaux des États-Unis a pris la mesure de l'Américain Steve Johnson 6-4, 6-3, 6-2 sur le court no 3, se qualifiant ainsi pour la deuxième semaine d'activités pour la troisième fois en quatre ans.

Sam Querrey a imité le Japonais et a atteint le quatrième tour. L'Américain, qui avait atteint les demi-finales à Wimbledon en 2017 après avoir évincé Andy Murray, a disposé de John Millman 7-6 (3), 7-6 (8), 6-3.

Le compatriote de Querrey, Tennys Sandgren, a causé une petite surprise en éliminant la 12e tête de série Fabio Fognini 6-3, 7-6 (12), 6-3 au troisième tour.

Après la rencontre, Fognini a déclaré qu'il aimerait qu'une bombe explose au All England Club.

L'Italien s'est ensuite rétracté et déclaré qu'il avait émis ces commentaires sans réfléchir. Il a ajouté qu'il était frustré par l'état de son jeu et celui du gazon sur le court no 14.

« Si j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention », a dit Fognini en italien pendant sa conférence de presse.

Enfin, Roger Federer doit disputer son match de troisième tour sur le court central contre Lucas Pouille, avant la pause traditionnelle du dimanche à Wimbledon.

