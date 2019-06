Nishikori s'impose en cinq manches à Paris

SAMUEL PÉTREQUIN Associated Press Paris

Le Japonais a remporté son huitième match consécutif de cinq manches pour vaincre Benoit Paire 6-2, 6-7 (8), 6-2, 6-7 (8), 7-5 et se qualifier pour les quarts de finale où il sera opposé au tenant du titre Rafael Nadal aux Internationaux de France.

Dans des conditions humides, Paire a pris tous les risques au retour des deux joueurs sur le court et cela lui a rapporté des dividendes. Le Français a sauvé deux balles de match au bris d'égalité de la quatrième manche et il a servi pour le match à 5-3, mais il a finalement été vaincu par ses erreurs.

« Il servait pour le match et j'ai juste essayé de jouer un point à la fois », a expliqué Nishikori.

Paire a commis 15 doubles fautes et 79 fautes directes.

« Ce n'est jamais facile de finir un match, a reconnu Paire. C'était difficile émotionnellement. Je suis très triste de perdre ce match, mais heureux de ce que j'ai fait cette semaine. »

Nishikori disputera son troisième quart de finale à Paris, mais fera face à un défi de taille au prochain tour. Nadal a remporté 10 de leurs 12 confrontations précédentes, dont les trois sur terre battue.

Le favori Novak Djokovic a eu la vie plus facile face à l'Allemand Jan-Lennard Struff, classé au 45e rang mondial. Il est devenu le premier joueur à atteindre les quarts de finale à Paris pour une 10e année d'affilée grâce à sa victoire de 6-3, 6-2 et 6-2. Son prochain adversaire sera l'Allemand Alexander Zverev, no 5, vainqueur de l'Italien Fabio Fognini 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (5).