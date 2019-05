Roland-Garros : Federer et Nadal continuent

Federer a logiquement passé le 3e tour, son 400e match en Grand Chelem, record absolu. Il a écarté pour la 3e fois un jeune adversaire qu'il ne connaissait quasiment pas voire, de son propre aveu, pas du tout en ce qui concerne le lucky loser allemand Oscar Otte (144e) qu'il a battu au 2etour. Au premier tour, il avait écarté l'Italien Lorenzo Sonego (73e).

Mais cette fois, l'opposition proposée par le Norvégien Casper Ruud (63e), 20 ans aujourd'hui et qui n'avait pas encore 6 mois lorsque le Suisse jouait et perdait son premier match sur la terre battue parisienne face à Patrick Rafter, a été un peu plus relevée. La rencontre s'est terminée sur un long tie break remporté par Federer d'un smash rageur, non sans que Ruud se soit procuré une balle de set.