Novak Djokovic couronné en Australie

Associated Press Melbourne

Le favori du tournoi a eu raison de la 2e tête de série en trois sets expéditifs de 6-3, 6-2 et 6-3.

Pour Djokovic, il s'agissait d'un 7e triomphe à Melbourne.

Il cumule maintenant 15 victoires dans les tournois du Grand Chelem, 5 de moins que le Suisse Roger Federer, et deux de moins que Nadal.

L'affrontement de dimanche a duré à peine plus de 2 heures. Lorsque Djokovic et Nadal avaient disputé la finale australienne en 2012, ils avaient mis 5 heures et 53 minutes pour faire un vainqueur.

Les deux joueurs s'affrontaient pour une 53e fois.