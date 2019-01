Serena Williams perd pied

Quatre balles de match n'ont pas été suffisantes: Serena Williams a perdu pied en quarts de finale des Internationaux d'Australie et vu sa quête de 24 e couronne historique en Grand Chelem échouer une fois de plus, au bout d'une improbable remontée de Karolina Pliskova (n o 8), mercredi à Melbourne.

À 5 jeux à 1, 40-30, sur son service dans le set décisif, on voyait mal ce qui pouvait empêcher la championne américaine de s'en rapprocher encore. Mais une faute de pied, une cheville gauche tordue sur une reprise d'appuis en fond de court, une double faute et un revers dans le filet plus tard, Pliskova était toujours en vie, revenue à 5-2.

L'ex-numéro 1 mondiale aujourd'hui 16e, qui faisait à Melbourne son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive perdue aux Internationaux des États-Unis, a obtenu trois nouvelles occasions de conclure à 5-4, sur le service de la Tchèque. En vain. Et c'est elle qui a fini par s'incliner 7-5 après avoir encaissé six jeux consécutifs (6-4, 4-6, 7-5)!

La Californienne a rassuré sur l'état de sa cheville et refusé de la prendre pour excuse. «Je ne pense pas que ma cheville ait quoi que ce soit à voir là-dedans», a-t-elle dit, estimant que Pliskova a «incroyablement joué sur les balles de match».

«J'étais presque aux vestiaires mais maintenant, je suis là en vainqueur. C'est génial !», s'est réjouie Pliskova, soulignant la qualité du jeu de son adversaire.

Serena avait pourtant inversé la tendance après avoir été d'abord malmenée par la grande Tchèque (1,85 m), jusqu'à accuser un set et un bris de retard (3-2), longtemps empruntée dans ses déplacements, mal inspirée dans ses choix, parfois maladroite dans leur exécution et manquant d'efficacité au service.

Halep perd son trône

Revenue il y a moins d'un an sur le circuit après avoir donné naissance à sa fille Olympia, la cadette des soeurs Williams (37 ans) voit s'évanouir une fois de plus son rêve d'égaler le record absolu de trophées en Grand Chelem établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970. L'été dernier déjà, elle avait trébuché deux fois sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) puis aux Internationaux des États-Unis (contre Osaka).

Pour une place en finale, Pliskova affrontera la Japonaise Naomi Osaka (no 4), tombeuse (6-4, 6-1) de l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 7), amoindrie par une épaule et un cou douloureux. Une revanche entre les deux protagonistes de la finale des derniers Internationaux des États-Unis, remportée par Osaka aux dépens de Serena, n'aura donc pas lieu.

L'autre demi-finale opposera la Tchèque Petra Kvitova (no 6) et l'Américaine Danielle Collins (35e), invitée surprise du dernier carré.

Autre enseignement des quarts de finale: le fauteuil de numéro 1 mondiale, occupé par la Roumaine Simona Halep depuis 48 semaines, va changer de locataire à l'issue de la quinzaine australienne. Trois des quatre joueuses encore en course à Melbourne peuvent y prétendre: Kvitova, Osaka et Pliskova. Mais cette dernière doit impérativement être sacrée samedi pour s'y réinstaller.