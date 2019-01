 Internationaux d'Australie: Federer domine Fritz en trois manches 

Troisième tête de série et six fois vainqueur à Melbourne, Federer n'a eu besoin que de 88 minutes pour vaincre Fritz 6-2, 7-5, 6-2, à son 100e match en carrière à l'Aréna Rod-Laver.

« Je pense que je voulais connaître un fort début de match. Je connaissais la menace que représentait Taylor », a expliqué Federer.

Federer a réussi dix as, deux de plus que son adversaire de 21 ans, et n'a accordé que trois points lorsqu'il a mis sa première balle en jeu. Federer a été si dominant à son service que Fritz n'a profité d'aucune chance de bris durant le match, alors que celui-ci a concédé cinq bris en neuf occasions.

Federer a terminé le match avec 34 coups gagnants et n'a commis que 14 fautes directes.

En quatrième ronde, Federer affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-3, 3-6, 7-6 (7), 6-4.

Tsitsipas, qui n'est âgé que de 20 ans, a réalisé un bris de service pour prendre l'avance 4-3 aux quatrième manches, avant de se donner une balle de match, qu'il n'a pas su exploiter au service de Basilashvili alors que le score était de 5-3.

Tsitsipas a mis fin au duel au jeu suivant, à son service, lorsque Basilashvili a envoyé un coup droit dans le filet.

Avec cette victoire, Tsitsipas est le premier joueur de tennis grec à atteindre les huitièmes finales à deux tournois du Grand Chelem. À Melbourne, la ville étrangère qui compte la plus forte proportion de Grecs à l'extérieur de la Grèce, il reçoit autant de soutien que les jeunes Australiens qui participent au tournoi.

« Je suis heureux. Je me sens tellement bien. J'ai l'impression de jouer à la maison. C'est excitant de voir une telle atmosphère. Je ne joue jamais devant un tel soutien de la part de Grecs... et, et, et d'Australiens ! »

Ce sera la première fois qu'il affronte Federer à un tournoi officiel. Les deux joueurs ont cependant croisé le fer lors de la Coupe Hopman, au début du mois, et le Suisse l'avait emporté 7-6 (5), 7-6 (4).

Dans le seul autre match qui a pu être terminé vendredi après-midi, le Tchèque Tomas Berdych a défait Diego Schwartzman, 18e tête de série, 5-7, 6-3, 7-5, 6-4.

En quatrième ronde, Berdych rencontrera l'Espagnol Rafael Nadal ou le favori local Alex de Minaur.