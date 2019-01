 Sharapova détrône Wozniacki, Federer et Nadal souverains 

ELODIE SOINARD

Agence France-Presse

Melbourne, Australie

Maria Sharapova a fait dérailler la championne sortante Caroline Wozniacki (no 3) dès le troisième tour des Internationaux d'Australie, vendredi à Melbourne: elle attendait une victoire contre une joueuse du top 5 depuis près d'un an et demi. Roger Federer et Rafael Nadal se sont eux montrés souverains.