Anisimova corrige Sabalenka 6-3, 6-2

Grâce à une prestation impeccable, lors de laquelle elle a accumulé 21 coups gagnants contre seulement neuf fautes directes, l'Américaine de 17 ans a éliminé la Bélarusse Aryna Sabalenka, 11e tête de série, 6-3, 6-2 en seulement 65 minutes.

Sabalenka compte déjà un titre à son palmarès cette saison, à Shenzhen, et avait atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis en 2018.

Plus jeune joueuse toujours en lice dans le tableau du simple féminin à Melbourne Park, Anisimova n'a perdu que sept jeux lors de ses deux derniers matchs, face à des têtes de série. Vendredi après-midi, elle a inscrit quatre bris de service et sauvé la seule balle de bris à laquelle elle a fait face.

Anisimova, qui avait facilement battu Lesia Tsurenko (24e) 6-0, 6-2 en deuxième ronde, ne s'est jamais rendue aussi loin à un tournoi du Grand Chelem. Lors de ses deux présences précédentes dans le tableau principal, elle avait été éliminée dès la première ronde.

Presque au même moment, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova a passé encore moins de temps sur le court qu'Anisimova, alors qu'elle a défait la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich 6-0, 6-3 en exactement 60 minutes.

Plus tôt en journée, devant ses compatriotes assis bien au sec à l'intérieur de l'Aréna Rod-Laver, Ashleigh Barty a été la première joueuse à se qualifier pour la quatrième ronde.

Quinzième tête de série, Barty a facilement défait la Grecque Maria Sakkari 7-5, 6-1 en 82 minutes, malgré le fait qu'elle a dû être traitée pour ce qui semblait être un problème à l'estomac à la fin de la manche initiale.

Elle n'a pas précisé ce qui la dérangeait.

« J'ai appris à bien connaître mon corps, et c'était plus de me rassurer et pour me supporter, a-t-elle avoué. Je vais bien. »

Barty, qui n'a concédé aucune manche au fil de ses trois premiers matchs, a été solide au service avec 13 as et aucune double faute. Elle n'a fait face qu'à trois balles de bris, toutes au premier set, et n'a flanché qu'une seule fois dans ces circonstances.

Elle a par ailleurs converti quatre de ses dix chances de bris, deux dans chaque manche.

En quatrième ronde, elle affrontera la gagnante du duel entre la Russe Maria Sharapova et la Danoise Caroline Wozniacki, la championne en titre.

« Une mauvaise journée au boulot pour moi, une bonne pour Ashleigh [Barty], a déclaré Sakkari. Elle joue vraiment différemment que les autres joueuses de son calibre. Et son service est difficile à déchiffrer. Elle est très talentueuse. »

À l'exception des affrontements prévus à Rod-Laver, à l'Aréna Margaret-Court et à l'Aréna Melbourne - tous munis d'un toit rétractable -, les autres matchs à l'affiche du programme de jour de vendredi ont été retardés par la pluie.