Serena Williams trop forte pour Eugenie Bouchard

Avant le match d'aujourd'hui, Serena Williams présentait une fiche de 62 victoires et deux défaites au deuxième tour des tournois du Grand Chelem depuis le début de sa carrière. C'est dire à quel point la tâche était difficile, aujourd'hui au deuxième tour de l'Omnium d'Australie, pour Eugenie Bouchard. La Canadienne n'a pu éviter de devenir la 63 e victime de l'Américaine à ce stade d'un grand tournoi après une défaite de 6-2, 6-2.

Visiblement nerveuse, Bouchard n'a gagné que deux points lors des trois premiers jeux, subissant d'entrée deux bris de service pour se retrouver derrière au pointage. Williams n'a pas manqué d'en profiter pour boucler rapidement la première manche.

L'Américaine a maintenu la pression au début de la deuxième manche, mais Bouchard a réussi à repousser plusieurs balles de bris pour rester à égalité avec sa rivale jusqu'à 2-2. Elle a toutefois finalement cédé son service dans le cinquième jeu, sans même gagner un seul point, et n'a pu empêcher ensuite Williams de débouler jusqu'à la victoire après une heure et 10 minutes de jeu.

Après un excellent début de saison, Bouchard voyait dans ce match une opportunité. Elle n'a toutefois certes pas offert sa meilleure performance, mais faisait face à une joueuse dominante qui vise à Melbourne un 24e titre en Grand Chelem en carrière qui lui permettrait de rejoindre l'Australienne Margaret Smith-Court au sommet du classement de tous les temps.

Seulement 16e tête de série du tournoi (elle ne joue plus assez pour aspirer aux premiers rangs), Williams est d'ailleurs considérée comme la véritable favorite de l'Omnium. « Elle (Bouchard) a déjà joué la finale à Wimbledon et d'autres demi-finales en Grand Chelem, a rappelé la gagnante après sa victoire sur le court. Je m'étais préparée pour un match difficile et je suis heureuse d'avoir pu offrir un bon niveau. »

Williams affrontera au troisième tour l'étonnante Ukrainienne Dayana Yastremska (59e) et pourrait ensuite retrouver la gagnante du match entre sa soeur Venus et la numéro un mondiale Simona Halep.

De son côté, malgré la défaite, Bouchard va gagner quelques places au classement (autour de la 75e) et devrait reprendre la compétition assez rapidement afin de profiter au maximum de sa bonne forme actuelle.