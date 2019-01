Retour au sprint pour Serena, Djokovic au petit trot

Serena en 49 minutes

La dernière fois que Serena était apparue en compétition officielle, c'était en finale des Internationaux des États-Unis début septembre: elle y avait perdu ses nerfs et avait reçu trois avertissements, le dernier pour avoir insulté l'arbitre. La dernière fois qu'elle était venue à Melbourne il y a deux ans, elle y avait triomphé pour la 23e fois en Grand Chelem, son dernier sacre en date, tout en étant enceinte de huit semaines.

«J'ai tellement de bons souvenirs de la dernière fois que je suis venue ici. C'était la plus belle victoire de ma carrière», s'est remémorée l'ex-numéro 1 mondiale aujourd'hui 16e, qui s'est testée début janvier à la Coupe Hopman, compétition par équipe mixte à Perth.

Pour ce double retour, la championne américaine de 37 ans, combishort verte et collants résille couleur peau, qui a confié que ses problèmes de circulation sanguine n'étaient «pas réglés», n'a pas badiné. Elle a expédié en 49 minutes (6-0, 6-2) l'Allemande Tatjana Maria (73e), une des quatre seules joueuses du tableau à être mère, comme elle.

C'est que la cadette des soeurs Williams voit beaucoup plus loin et plus haut, elle qui cherche à égaler le record absolu de couronnes en Grand Chelem (24), détenu par l'Australienne Margaret Court. Deux fois en 2018, elle a trébuché sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) puis à New York (contre Osaka). Sa prochaine adversaire sera la Canadienne Eugenie Bouchard, ex-no 5 mondiale aujourd'hui 79e.

Qualification dans la douleur en revanche de la numéro 1 mondiale Simona Halep: à l'arrêt fin 2018 à cause d'une hernie discale, la Roumaine de 27 ans s'est fait peur face à l'Estonienne Kaia Kanepi (71e). Menée d'un set et d'un bris (2-1), la finaliste sortante des Internationaux d'Australie a su réagir pour s'imposer 6-7, (2/7) 6-4, 6-2.

Pas de difficulté en revanche pour la Japonaise Naomi Osaka (no 4), l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 7), ni la Tchèque Karolina Pliskova (no 8).