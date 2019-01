 Bianca Andreescu qualifiée pour les Internationaux d'Australie 

L'Ontarienne Bianca Andreescu a rejoint la Montréalaise Eugenie Bouchard au tableau principal des Internationaux d'Australie. L'Ontarienne menait 6-0 et 4-1 au moment du retrait de Tereza Smitkova, une Tchèque, dans son troisième et dernier match de qualifications.

Andreescu participera à un tournoi du grand chelem pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir pris part à Wimbledon, en 2017.

Elle a atteint la finale au tournoi d'Auckland la semaine dernière, s'inclinant en finale contre l'Allemande Julia Görges.

Chez les hommes, le Canadien Peter Polansky a subi l'élimination à la dernière étape menant au tableau principal du simple masculin des Internationaux de tennis d'Australie, vendredi.

Dixième tête de série des qualifications et 118e au monde, Polansky a baissé pavillon 6-4 et 6-4 en 90 minutes, face à l'Australien Thanasi Kokkinakis, 145e.

Polansky a été victime de 18 as et n'a eu que deux chances de briser son rival, sans capitaliser. Kokkinakis a obtenu sept balles de bris et en a converti deux, une lors de chaque set.

Il a réussi le coup lors du cinquième jeu de la manche initiale puis lors du neuvième jeu du deuxième set, ce qui lui permettait alors de prendre une avance de 5-4.

Dans la défaite, Polansky n'a pas joué de façon erratique, réalisant cinq as, 24 coups gagnants et 17 fautes directes. L'Australien lui a cependant été supérieur avec 33 coups gagnants.

Polansky espérait devenir le troisième Canadien à accéder au tableau principal du simple masculin, et le seul par la voie des qualifications. Milos Raonic, 16e tête de série, et Denis Shapovalov, classé 25e, étaient déjà assurés de prendre part au tournoi.