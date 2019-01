 Bianca Andreescu surprend Caroline Wozniacki à Auckland 

La jeune Ontarienne, qui occupe le 152e rang mondial et est issue des qualifications, a disposé de sa rivale du Danemark en deux manches, 6-4, 6-4. Elle a dominé la joueuse de 10 ans son aînée dans les points gagnés au premier et au deuxième service, tout en remportant quatre balles de bris.

Après avoir réussi un coup droit en croisé hors de portée de la favorite de la compétition sur le dernier point du match, Andreescu, gagnée par l'émotion, s'est pliée en deux, se prenant la tête des mains tandis que la foule lui réservait une ovation monstre à la suite de ce duel de deux heures, 14 minutes.

Andreescu, qui n'est âgée que de 18 ans, affrontera vendredi en quart de finale la légendaire Américaine Venus Williams, qui aura 39 ans en juin prochain. Williams, 39e raquette au monde et qui a gagné 49 tournois en simple en carrière, a vaincu jeudi sa compatriote Lauren Davis en deux manches, 6-4, 6-3.

Quant à l'autre Canadienne en lice, la Québécoise Eugenie Bouchard, elle disputera vendredi un match de quart de finale à l'Allemande Julia Goerges, 14e raquette mondiale et deuxième tête de série.

Ce match face à Wozniacki constituait un premier affrontement contre une joueuse du top-10 pour Andreescu. La Danoise a quant à elle inscrit une défaite contre son adversaire la moins bien classée depuis 2013.

Andreescu est passée chez les professionnelles en 2016. Après une bonne saison 2017, marquée par une participation à Wimbledon, sa seule présence en Grand Chelem jusqu'ici, et les quarts de finale de l'Omnium Citi de Washington, 2018 a été plus ardue, minée par les blessures et l'inconstance.

Avant la fin de la campagne, elle a toutefois remporté deux tournois de moindre importance qui l'ont aidée à rebâtir sa confiance pour 2019.