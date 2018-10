 Caroline Wozniacki s'offre sa première victoire à Singapour 

SANDRA HARWITT Associated Press Singapour

Wozniacki, qui est devenue la première Danoise à remporter un titre du Grand Chelem aux Internationaux d'Australie cette année, a maintenant une fiche de 1-1 dans son groupe. Kvitova est 0-2.

«J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui, a reconnu Wozniacki. J'ai bien retourné la balle. J'ai aussi bien servi. Contre Petra, elle est si puissante que vous devez vous concentrer sur votre jeu. J'ai simplement essayé de garder ma concentration et de retourner le plus de balles possible.

«J'ai toujours confiance en moi et quand je suis sur le terrain, je crois que je vais gagner.»

Wozniacki s'est inclinée face à Karolina Pliskova à son premier match, tandis que Kvitova s'est inclinée face à Elina Svitolina. Pliskova et Svitolina se rencontreront plus tard mardi.

Kvitova, qui a remporté les Finales de la WTA à sa première présence au tournoi de fin d'année en 2011, a été celle qui a pris les risques, mardi. Mais Wozniacki a été solide en défensive et a attendu que la Tchèque fasse des erreurs.

Kvitova a terminé le match avec 40 coups gagnants et 40 fautes directes. Wozniacki a enregistré 19 coups gagnants et 14 fautes directes.

Wozniacki, qui a réussi le bris lors des premier et cinquième jeux du set décisif, a demandé une pause médicale pour se faire bander le genou gauche alors que Kvitova menait 3-1 à la deuxième manche.