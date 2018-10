Denis Shapovalov accède aux demi-finales à Tokyo

L'Ontarien de 19 ans a sauvé une balle de match au bris d'égalité de la deuxième manche et il est venu à bout de l'Allemand Jan-Lennard Struff 4-6, 7-6 (7), 6-4 en quarts de finale.

«Au troisième set, j'ai senti que j'avais un peu plus l'avantage, a confié Shapovalov. J'étais un peu plus détendu, j'ai réussi à obtenir un bris rapidement et j'en ai profité.»

Une possible troisième confrontation en carrière toute canadienne entre Shapovalov et Milos Raonic ne s'est pas concrétisée puisque le vétéran ontarien s'est incliné 7-6 (4), 6-3 aux mains du Russe Daniil Medvedev dans un autre match quart de finale.

Shapovalov, 31e joueur mondial, a maintenant rendez-vous avec Medvedev, qui a remporté deux titres cette saison et qui occupe le 32e rang. Shapovalov a remporté ses deux matchs contre Medvedev jusqu'ici.

Shapovalov a disputé deux demi-finales plus tôt cette saison.

«C'est une autre occasion pour moi d'essayer de me qualifier pour ma première finale d'un tournoi ATP, a-t-il dit. Mais honnêtement, comme je le fais toujours, je prends ça un match à la fois. Je suis très heureux de m'en être tiré avec la victoire aujourd'hui et j'ai un autre match difficile demain... Je vais m'efforcer de me concentrer sur ce que je pourrais faire de mieux demain.»

Le Japonais Kei Nishikori, troisième tête de série, affrontera le Français Richard Gasquet, no 8, dans l'autre demi-finale.