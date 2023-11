(Montréal) Trois autres combats de championnat seront présentés dans le cadre du gala de boxe qui mettra en vedette le champion du monde unifié des mi-lourds, Artur Beterbiev, et Callum Smith le 13 janvier prochain au Centre Vidéotron, a annoncé Eye of The Tiger Management jeudi.

La Presse Canadienne

Christian Mbilli défendra son titre WBC Continental des Amériques face à Rohan Murdock, tandis que Jason Moloney tentera de mettre la main sur la ceinture mondiale WBO des poids coqs face à Saul Sanchez, et Imam Khataev aura l’opportunité de conquérir son premier titre en carrière professionnelle, celui de la NABF, contre Rodolfo Gomez fils.

Leila Beaudoin, Wilkens Mathieu, Christopher Guerrero, Mehmet Unal et Moreno Fendero prendront également part à ce gala.