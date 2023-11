(Daytona Beach) L’ex-lutteuse professionnelle Tammy « Sunny » Sytch a écopé d’une peine d’emprisonnement de 17 ans pour conduite en état d’ébriété causant la mort. Un conducteur âgé de 75 est décédé après être entré en collision avec son véhicule, alors qu’elle présentait un taux d’alcoolémie dans le sang quatre fois plus haut que la limite permise, ont rapporté les autorités floridiennes.

Associated Press

Sytch, qui a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE en 2011, a plaidé non coupable en août aux accusations de conduite en état d’ébriété causant la mort et d’autres chefs d’accusation. Une bouteille de vodka entamée a été retrouvée dans son véhicule et des traces de cannabis ont été relevées dans son échantillon sanguin au moment de son arrestation survenue dans le comté de Volusia en mars 2022, ont précisé les autorités.

Elle aurait pu écoper d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 25 ans lors du prononcé de la peine lundi. Pendant l’audience, Sytch a mentionné qu’elle regrettait ses gestes et qu’elle ne se pardonnerait « jamais » d’avoir tué Julian LaFrancis Lasseter, un résident de Daytona Beach.

Sytch, qui est âgée de 50 ans, avait déjà été arrêtée à plusieurs reprises pour conduite en état d’ébriété en Pennsylvanie, où son permis de conduire avait d’ailleurs été suspendu. Elle ne possédait pas de permis de conduire en Floride.

« Ses antécédents de conduite en état d’ébriété sont horribles, a déclaré le procureur de l’État R. J. Larizza par voie de communiqué après le prononcé de la peine. Ça n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne tue une personne innocente. »

Sytch s’était jointe à la WWE en 1995 et était devenue l’une des favorites de la foule en raison de sa personnalité et de ses attributs. En plus d’être lutteuse, elle a aussi dirigé d’autres vedettes de la WWE et fait la description de combats.