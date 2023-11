Un adolescent pourrait avoir commis quatre meurtres en un an : la police a mis la main au collet mardi d’un jeune criminel et son complice, soupçonnés d’avoir tué une femme et sa grand-mère en 2022. Au moment de son arrestation, l’un des présumés tireurs était déjà incarcéré en lien avec un autre double homicide.

Jade Racette Beaulieu, 22 ans, et sa grand-mère Huguette Maranda Racette, 73 ans, avaient été tuées en décembre 2022 par projectiles d’arme à feu. Il s’agissait des 37e et 38e homicides de l’année. La métropole faisait face à une flambée de violence armée.

Un individu avait fait feu après s’être introduit dans un appartement d’un immeuble de la rue Mullins, dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal.

Jade Racette Beaulieu, âgée de 22 ans, évoluait dans l’industrie du sexe, avait pu confirmer La Presse de diverses sources policières et criminelles.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK L’une des victimes, Jade Racette Beaulieu, 22 ans

Accusé d’un autre double meurtre

À l’aube de l’âge adulte, il pourrait avoir quatre meurtres à son actif : l’un des suspects dans ce dossier, âgé de 18 ans, était déjà derrière les barreaux au moment de son arrestation. Il est actuellement détenu pour un autre double meurtre survenu dans Montréal-Ouest en juillet 2022, quelques mois avant que la grand-mère et sa petite-fille soient abattues. Deux jeunes hommes âgés de 17 et de 18 ans avaient été atteints par balles alors qu’ils circulaient en voiture.

Le jeune suspect, âgé de 17 ans à l’époque, avait été arrêté à Toronto.

Nous ne pouvons identifier ce présumé meurtrier puisqu’il était mineur au moment des faits. Il a été appréhendé mardi par les enquêteurs à la prison de Bordeaux, a confirmé la police de Montréal par communiqué.

Il devrait comparaître mercredi afin de faire face à de nouvelles accusations de meurtre au premier degré, selon les autorités.

Son présumé complice, un homme de 23 ans, comparaîtra la même journée au palais de justice de Montréal.

C’est la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a procédé à l’arrestation des deux suspects du double meurtre de décembre 2022.

Trois fusillades en trois heures

Les évènements de violences armées à Montréal-Ouest survenues durant l’été avaient fait deux morts et deux blessés, en plus d’ébranler le sentiment de sécurité des citoyens.

Aux alentours de 2 h, deux personnes à bord d’un véhicule avaient été ciblées pendant qu’elles circulaient à l’angle de la promenade Ronald et du chemin Avon, à Montréal-Ouest. Le conducteur, atteint au haut du corps, avait succombé à ses blessures. Le passager avait perdu la vie à l’hôpital. Il s’agissait de deux hommes de 19 et 17 ans, inconnus des services de police selon nos informations de l’époque.

Trois fusillades – sans lien entre elles – avaient d’ailleurs éclaté en l’espace de trois heures la nuit du 28 juillet 2022.

Le jeune suspect, désormais soupçonné de quatre meurtres par arme à feu, avait été arrêté en Ontario le printemps dernier pour les 14e et 15e homicides de 2022.