Trois fusillades en trois heures font deux morts et deux blessés graves

Un conflit qui s’envenime, un bar criblé de balles, deux jeunes hommes blessés gravement, deux victimes tuées par projectile : la nuit de mercredi à jeudi a été ponctuée par trois évènements violents impliquant des armes à feu dans l’île de Montréal.

Mayssa Ferah La Presse

Aux alentours de 2 h, deux personnes à bord d’un véhicule ont été ciblées pendant qu’elles circulaient à l’angle de la promenade Ronald et du chemin Avon, à Montréal-Ouest. Le conducteur, atteint au haut du corps, a succombé à ses blessures. Le passager est mort à l’hôpital en fin d’après-midi. Il s’agit de deux hommes de 19 et 17 ans. Les défunts ne sont pas connus des services de police.

Deux hommes, dont l’âge n’a pas été communiqué, ont été arrêtés en lien avec cet évènement. « Leur implication dans ce dossier reste à être déterminée. Ils seront rencontrés par les enquêteurs dans la journée », a précisé Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’évènement a suscité l’inquiétude dans le petit secteur résidentiel, où se trouvent de nombreux logements et une garderie. « On est rendus habitués d’entendre ça à Montréal, mais trois fusillades d’un coup, c’est quand même inquiétant. C’est sûr qu’on s’arrange pour ne pas sortir tard le soir », a confié une personne du voisinage en haussant les épaules.

« C’est en pleine nuit, donc ça ne m’ébranle pas trop. Mais il y a des victimes et ce n’est pas sécurisant d’avoir ça dans un quartier », a rétorqué une femme venue observer la triste scène.

Un peu plus tôt, vers 23 h, plusieurs coups de feu ont également retenti dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, à l’intersection de la rue Dick-Irvin et de l’avenue Ash.

Un conflit aurait dégénéré, selon les premières informations. Deux victimes ont été atteintes par balle. Ces deux hommes de 18 et 20 ans se trouvaient dans un état stable jeudi après-midi. « Un suspect a pris la fuite, plusieurs douilles ont été retrouvées au sol et un impact de projectile a été localisé sur un immeuble », a indiqué Mme Allaire Morin.

La nuit ne faisait que commencer.

Une heure plus tard, d’autres coups de feu ont été entendus dans l’arrondissement de LaSalle, à l’angle de l’avenue Dollard et de la rue de Saguenay. La fenêtre d’un bar du quartier a été criblée de balles. Cette fois, on ne déplore ni blessé ni victime. Il n’y a pas de suspect dans cette affaire pour l’instant.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE D’autres coups de feu ont été entendus dans l’arrondissement de LaSalle, à l’angle de l’avenue Dollard et de la rue de Saguenay. La fenêtre d’un bar du quartier a été criblée de balles.

À ce stade-ci de l’enquête, on considère que les trois évènements ne sont pas liés, nous confirment nos sources.

Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse