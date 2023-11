PHOTO JOSE BRETON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affronteront le 17 février

(Londres) Le combat d’unification des ceintures mondiales de boxe chez les poids lourds entre le Britannique Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksandr Usyk aura lieu le 17 février à Riyad, en Arabie saoudite, ont annoncé ses promoteurs jeudi.

Agence France-Presse

Fury est champion WBC des lourds et son adversaire ukrainien détient pour sa part les ceintures WBA, IBF et WBO. Le vainqueur du combat sera le premier champion du monde unifié des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999 et 2000.

Fury, 35 ans, et Usyk, 36 ans, devaient initialement s’affronter le 23 décembre, mais le succès aux points et peu convaincant du Britannique face à la vedette du MMA Francis Ngannou le 29 octobre a entraîné un report du combat. Le « Gipsy King » avait terminé son match face à Ngannou avec un œil au beurre noir et une coupure au front.

PHOTO FAYEZ NURELDINE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tyson Fury

Tyson Fury compte 34 victoires et un nul depuis ses débuts professionnels en 2008, Usyk compte quant à lui 21 victoires en 21 combats professionnels.

Usyk a conquis ses trois ceintures en septembre 2021 face au tenant Anthony Joshua, avant de les conserver lors d’une revanche organisée en août 2022. Il les a difficilement gardées le 26 août à Wroclaw en Pologne contre l’espoir britannique Daniel Dubois.

Ce dernier combat avait été organisé à la demande de la WBA après l’échec des négociations pour organiser un combat d’unification face à Fury. Ce dernier a été tenu responsable de cet échec et visé par des critiques, alors que leur combat était initialement programmé en avril à Wembley.

Tyson Fury avait quant à lui conquis sa ceinture de champion du monde des lourds WBC contre Deontay Wilder en 2020.