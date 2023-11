Boxe Francis Ngannou et Tyson Fury : des chemins sinueux avant la gloire

(Riyad) L’un a connu l’exil et la rue, l’autre a affronté ses démons et frôlé le suicide… Le géant du MMA Francis Ngannou et le géant de la boxe Tyson Fury, qui s’affrontent samedi à Riyad, ont tous deux connu des chemins sinueux vers la gloire.