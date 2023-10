(Laval) Il n’y avait aucun amour et beaucoup d’arrogance entre Mazlum Akdeniz et Sébastien Bouchard, samedi soir, sur le ring. Ultimement, c’est le premier qui est devenu le nouveau fier propriétaire de la ceinture des mi-moyens du WBC international.

Akdeniz a vaincu Sébastien Bouchard par décision unanime (97-91, 98-90 et 98-90), samedi soir, en sous-carte du combat de Kim Clavel contre Evelin Bermudez.

Ce combat était fort attendu et il suffisait d’entendre la foule pour le comprendre. Les spectateurs de la Place Bell étaient divisés entre les deux boxeurs du Groupe Yvon Michel. « Mazlum, Mazlum, Mazlum ! », scandaient certains. « Bouchard, Bouchard, Bouchard ! », répondaient d’autres.

Akdeniz a rapidement pris l’ascendant dans les premiers rounds. L’athlète de 26 ans est apparu incisif offensivement à partir du troisième round, tout en étant prudent défensivement. Devant lui, Bouchard se défendait néanmoins plutôt bien, sans être capable de toucher sa cible comme il l’aurait sans doute souhaité.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mazlum Akdeniz encaisse un coup de Sébastien Bouchard.

Après quatre rounds, Akdeniz avait manifestement l’avantage. La pente était abrupte pour Bouchard, qui s’est fièrement battu, mais n’a pu faire changer le vent de côté.

« C’était un bon combat, a réagi Akdeniz en fin de soirée. À l’entraînement, mes sparrings sont difficiles, je suis prêt à toute éventualité. Je m’attendais à ça. Est-ce que je m’attendais à ce qu’il avance autant et à ce qu’il baisse autant la tête ? On a un peu le même style. Je m’attendais un peu à ça, mais je m’attendais un peu moins à ce que ce soit un dog fight où l’arbitre doit intervenir. »

De nombreux coups bas ont été distribués au fil du duel ; à trois reprises, Akdeniz a envoyé un coup sous la ceinture de Bouchard. Ce dernier, le visage enflé, n’a d’ailleurs pas mâché ses mots.

« La vérité, c’est que j’aurais aimé ça boxer avec un boxeur, mais j’ai boxé avec une tête toute la soirée, a-t-il résumé amèrement. J’avais sa tête dans la face. Toutes les fois que j’allais au corps, je recevais des coups de tête. Le docteur me l’a dit : j’ai la face défaite ici. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sébastien Bouchard tente de bloquer un coup de Mazlum Akdeniz.

« Son coin parlait à l’arbitre, disait de me checker, que je suis un boxeur salaud, mais moi, j’ai boxé clean toute la soirée. »

À cela, Akdeniz a répondu que « c’est facile de dire une chose, mais il faut regarder les deux côtés de la médaille, regarder à nouveau le combat au complet ». « À plusieurs reprises, j’ai reçu des coups de tête. À un moment donné, durant le combat, j’ai même dit à Bouchard : “Tu m’as donné plus de coups derrière la tête que dans ma face.” Peut-être que j’ai mes erreurs, mais il a les siennes aussi », a-t-il résumé.

Pour Sébastien Bouchard, cette défaite représente un « grand pas de recul », mais le pugiliste de 36 ans ne tire pas sa révérence. « Je prendrais volontiers un combat revanche », a-t-il lancé.

Pas pour les douces

Juste avant, Marie-Pier Houle avait vaincu la Mexicaine Cindy Reyes Espinoza par décision majoritaire. Les juges ont distribué des cartes de 76-76, 77-75 et 77-75. Houle est entrée dans le ring avec un grand sourire et en est ressortie dans le même état, mais un peu plus ébranlée que ce à quoi tous se seraient attendus.

« Je trouvais que c’était long avant qu’ils donnent la décision ! a lâché la vainqueure devant les médias. Je savais que ça allait être serré. On savait qu’on était dans une bataille. Tout le monde s’attendait à ce que ce soit une autre Mexicaine comme les autres. »

« Nous, on l’avait regardée, on savait que c’était une fille qui savait boxer, qui avait quand même un background amateur, avait été championne au Mexique. On savait que c’était une fille qui mettait beaucoup de pression. Ç’a été ça. »

Autrement dit, cet affrontement n’en était pas un pour les douces. Disons que les deux boxeuses ont habilement réchauffé la Place Bell pour Bouchard et Akdeniz.

Plus grande et athlétique que son opposante, Houle a rapidement imposé son rythme avec de lourdes frappes, précises, dans les trois premiers rounds. Mais Reyes, 21 ans, a surpris tout le monde en tenant le coup et en profitant de l’impulsion du moment au quatrième round, multipliant les frappes au corps. Houle, comme surprise de voir Reyes maintenir le rythme, a semblé manquer d’énergie au 6e round. Elle a repris l’ascendant aux 7e et 8e rounds. En matière de volume de coups, les spectateurs ont été servis.

« J’ai démontré que j’étais là, que j’étais capable de boxer, d’être active sur mes pieds, de bouger, a résumé Houle. Elle m’a beaucoup frappée au corps, donc ç’a ralenti un peu mon plan de match par rapport à ça. Mais l’important, c’est la victoire. »

C’était un premier combat chez les 140 lb pour Houle. Cette victoire est une « première étape », a-t-elle déclaré.

« On va prendre un petit peu de repos pour repartir la machine et revenir avec quelque chose de plus fort. 140 lb, c’est une division dans laquelle les filles ont plus de volume, un peu plus de vitesse. Ça va être à moi de m’ajuster à ça. L’objectif est de m’améliorer à chaque combat. »

Veyre triomphe, Pomerleau convaincant

Un peu plus tôt, Caroline Veyre avait remporté son duel par décision unanime (80-72, 79-73 et 79-73) contre l’Italienne Jessica Bellusci pour porter sa fiche parfaite à 6-0-0 chez les professionnelles. C’était cependant une rixe plus ou moins enlevante. Bellusci, comme incapable de porter des frappes puissantes, encerclait Veyre de ses bras la plupart du temps. Les deux pugilistes se retrouvaient constamment en corps à corps. Veyre a encaissé quelques bons coups aux 7e et 8e rounds, mais elle a, globalement, eu le dessus avec des coups plus vifs et tranchants que ceux de son adversaire.

Derek Pomerleau n’a eu besoin que de trois rounds pour vaincre le Tchèque Michal Chludid par K.-O. technique dans ce qui était le premier combat professionnel de la soirée, aux environs de 19 h 45. Le Québécois a facilement atteint son adversaire à maintes reprises dès le premier round, si bien qu’on se demandait si Chludid atteindrait le deuxième round. « Slick » Pomerleau, nettement supérieur techniquement, a finalement eu le dessus d’un solide crochet de la gauche.

Les regards sur Arturo Gatti Jr.

Étonnamment, la foule s’est fait entendre assez tôt dans la soirée, avant même que ne commencent les combats professionnels. En effet, chez les amateurs, le jeune Arturo Gatti Jr. a fait une entrée dans le ring quelque peu démesurée pour un boxeur qui n’en est qu’à son troisième duel chez les amateurs. Le jeune homme, visiblement confiant, a répondu aux attentes qu’il avait lui-même créées en dominant son affrontement contre Terry Digaletos. Ses coups, puissants, ont étonnamment fait réagir la foule, que l’adolescent a salué avec plaisir.