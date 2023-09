(Londres) Un accord a été trouvé pour un combat d’unification des ceintures mondiales de boxe chez les poids lourds entre le Britannique Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksandr Usyk, à une date à déterminer, a annoncé vendredi le promoteur Frank Warren.

Agence France-Presse

Le combat tant attendu se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, entre Fury (35 ans), détenteur de la ceinture WBC de la catégorie, et Usyk (36 ans), qui a difficilement conservé les titres WBA, IBF et WBO contre l’espoir britannique Daniel Dubois fin août.

« Les poids lourds stimulent toujours l’imagination des fans, et je ne doute pas que ce sera le plus grand évènement de boxe du siècle », a commenté Warren. « C’est le plus grand combat qui puisse être possible dans notre sport », a-t-il ajouté.

Fury a remporté 33 combats (pour 1 nul) depuis ses débuts professionnels en 2008. Également invaincu, Usyk a gagné ses 21 combats professionnels.

PHOTO HASSAN AMMAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Oleksandr Usyk

Usyk a conquis les trois ceintures en septembre 2021 face au tenant Anthony Joshua, avant de les conserver lors d’une revanche organisée en août 2022. Il les a difficilement gardées le 26 août à Wroclaw en Pologne contre l’espoir britannique Daniel Dubois.

Ce dernier combat avait été organisé à la demande de la WBA, après l’échec des négociations pour organiser un combat d’unification face à Fury. Ce dernier a été tenu responsable de cet échec et visé par des critiques, alors l’abandon d’un combat initialement programmé en avril à Wembley.

Le vainqueur du duel Fury-Usyk deviendra le premier boxeur à disposer des quatre ceintures chez les lourds depuis le Britannique Lennox Lewis en 1999.