Montréal et Gatineau

GYM et EOTTM présenteront deux galas en deux soirs en septembre

Groupe Yvon Michel (GYM) et Eye of the Tiger management (EOTTM) présenteront deux galas de boxe dans deux villes différentes deux soirs d’affilée en septembre, ce qui pourrait obliger les amateurs de boxe de la province à faire des choix déchirants.