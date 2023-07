GYM et EOTTM présenteront deux galas en deux soirs en septembre

Groupe Yvon Michel (GYM) et Eye of the Tiger management (EOTTM) présenteront deux galas de boxe dans deux villes différentes deux soirs d’affilée en septembre, ce qui pourrait obliger les amateurs de boxe de la province à faire des choix déchirants.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

D’abord, le jeudi 7 septembre, GYM présentera au Cabaret du Casino de Montréal le gala qu’il devait tenir le 27 juillet, mettant en vedette Jonathan Giovanni Di Bella.

Di Bella (2-0, 1 K.-O.) est la nouvelle tête d’affiche de GYM. L’ex-champion du monde de kickboxing affrontera pour l’occasion le vétéran mexicain Lamberto Macias (16-8-1, 12 K.-O.) pour un combat de huit rounds chez les poids coqs.

La carte de six combats mettra également en vedette le mi-lourd de Longueuil Terry Osias (12-0, 6 K.-O.), qui affrontera Abraham Hernandez Meja (9-5-2, 4 K.-O.). Le Torontois Steven Rolls (22-2, 12 K.-O.), du promoteur Lou DiBella, défendra quant à lui son titre nord-américain de l’International Boxing Federation (IBF) contre le Bosnien Sladan Janjanin (36-15, 25 K.-O.).

La poids plume Caroline Veyre (4-0), qui en sera à son cinquième combat professionnel en moins d’un an, se frottera quant à elle à la Mexicaine Karina Travieso Chavez (5-1-0, 0 K.-O.).

Le lendemain, c’est au Casino du Lac-Leamy de Gatineau que convie EOTTM pour son gala de huit combats, dont la finale mettra en vedette Steve Claggett (35-7-2, 25 K.-O.).

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Steve Claggett

L’Albertain tentera alors de défendre sa ceinture de la North American Boxing Federation (NABF) des 140 livres face au Mexicain Carlos Sanchez Valadez (24-1, 19 K.-O.).

Deux boxeurs de l’Outaouais, Alexandre Gaumont et Vanessa Lepage-Joanisse, seront de la partie. Gaumont (8-0, 6 K.-O.) rivalisera avec Ulices Tovar Rivera (8-0, 5 K.-O.). Lepage-Joanisse (5-1, 2 K.-O.) affrontera quant à elle Timea Nagy (2-1, 2 K.-O.).

Christopher Guerrero (7-0, 3 K.-O.), Avery Martin-Duval (10-0-1, 6 K.-O.), Thomas Chabot (9-0, 7 K.-O.), Luis Santana (9-0, 3 K.-O.), Jhon Orobio (3-0, 3 K.-O.), ainsi qu’Harley-David O’Reilly (1-0, 1 K.-O.) compléteront cette carte.