Marc Deschênes n’a fait qu’une bouchée de la compétition à l’Open panaméricain de Saint-Domingue, en République dominicaine, dimanche. Dans la catégorie des plus de 100 kg, Deschênes n’a eu besoin que d’un total de 220 secondes, divisé en trois affrontements pour monter sur la plus haute marche du podium.

Après des victoires relativement faciles par ippon en quart de finale contre l’Américain Philipp Horiuchi et en demi-finale face au Vénézuélien Luis Amezquita, le Québécois avait rendez-vous avec Jose Nova Alcantara de la République dominicaine en grande finale.

L’expérience de Deschênes s’est fait ressentir lors de ce duel ultime où il a été en mesure d’immobiliser son adversaire au sol pour marquer le ippon après un peu plus de 90 secondes de combat, au grand plaisir de l’entraîneur canadien Sasha Mehmedovic.

« Il est le vétéran de l’équipe et il a clairement fait sentir son expérience sur les tatamis aujourd’hui. Il a battu tous ses adversaires assez facilement. Il a respecté le plan de match à la lettre en finale pour battre son adversaire. Il mérite pleinement sa médaille d’or », s’est réjoui l’entraîneur.

Du côté féminin, Coralie Godbout a elle aussi tiré son épingle du jeu chez les moins de 78 kg L’athlète de Stoneham-et-Tewksbury a remporté ses deux premiers combats pour obtenir son billet jusqu’à la grande finale.

Au terme d’un duel âprement disputé, Godbout s’est finalement avouée vaincue devant la Dominicaine Eiraima Silvestre. Mehmedovic s’est toutefois dit très fier du travail de sa protégée.

« Je suis très contente de la performance de Coralie. Je crois sérieusement qu’elle aurait pu battre la Dominicaine en finale, mais à force d’acquérir de l’expérience sur la scène internationale, elle sera mieux préparée pour ce genre de situation. Elle s’améliore à chaque compétition et c’est tout à son honneur », a mentionné Mehmedovic.

Un troisième représentant de l’unifolié est monté sur un podium dimanche à Saint-Domingue, Nikola Petrovic (-100 kg) a remporté l’un des affrontements pour une médaille de bronze en battant l’Équatorien Junior Angulo de manière assez convaincante.

Il avait auparavant remporté son premier combat de la journée devant le Dominicain Ariel Lorenzo Pina avant de s’incliner en demi-finale contre le Cubain et éventuel médaillé d’or Liester Cardona.

« Nikola est un de nos plus jeunes athlètes et il est déjà excellent. Il s’est très bien battu en demi-finale et il est passé tout près d’aller chercher la victoire. Il est revenu en force en finale pour la médaille de bronze. C’est très encourageant de le voir connaître du succès », a ajouté l’entraîneur.

Aussi en action dimanche, David Popovici a terminé en cinquième place dans le tableau des moins de 81 kg après sa défaite en finale de bronze contre le Cubain Maikel Mkencie Londres. Guillaume Gaulin s’est quant à lui contenté d’une septième place.

Avec une récolte de sept médailles en deux jours à Saint-Domingue, Sasha Mehmedovic peut dire mission accomplie et il espère que ses athlètes sauront poursuivre sur cette lancée jusqu’aux Jeux panaméricains qui seront disputés au Chili cet automne.

« Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la performance de nos athlètes à cet Open panaméricain, ils sont allés chercher des points importants en vue des qualifications pour les Jeux panaméricains et en plus, ils ont pu ajouter des outils à leur bagage d’expérience », a-t-il conclu.