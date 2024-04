Il y a bête noire, et il y a bête noire. Le Canada y a cru, à cette rare victoire contre les Américaines. Mais les Rouges ont finalement dû s’avouer vaincues, encore une fois, cette fois-ci en finale de la Coupe SheBelieves. Après un match nul de 2-2, les États-Unis l’ont emporté au terme d’une séance de tirs au but haute en rebondissements à Columbus.

L’enjeu a été minime, oui : ce court tournoi impliquant quatre équipes sert surtout de préparation en vue des prochains Jeux olympiques. Mais il n’y a pas de match insignifiant entre ces deux grandes rivales. Rivalité outrageusement dominée par les États-Unis, d’ailleurs : les voilà avec 54 victoires en 66 rencontres depuis 1986.

Le scénario aurait bien pu être différent : on a eu besoin d’une séance de sept tirs au but de part et d’autre pour départager les deux formations. Le momentum est passé d’un côté comme de l’autre, avant qu’Évelyne Viens ne voie son tir bloqué par la gardienne, pour qu’Emily Fox concrétise ensuite ce septième titre à la SheBelieves pour les Américaines.

Leon, en feu

Une première mi-temps soporifique a finalement connu ses premières étincelles vers la demi-heure de jeu. La jeune vedette américaine Jaedyn Shaw a pris un tir à bout portant dans la surface canadienne, mais elle s’est butée à une Kailen Sheridan au sommet de son art.

PHOTO GRAHAM STOKES, AGENCE FRANCE-PRESSE Jaedyn Shaw effectue un tir qui est arrêté par la gardienne canadienne Kailen Sheridan.

Le Canada a absorbé la possession des États-Unis, tentant de les pincer en transition. Ça a porté fruit à la 40e minute, alors qu’une gazelle du nom d’Ashley Lawrence s’est portée à l’avant avec vivacité sur l’aide droite, subissant même une dure collision avec la gardienne américaine Alyssa Naeher. Cette dernière a été du même coup complètement déportée à l’orée de sa surface. Devant un filet laissé vacant, Adriana Leon a enfilé le 1-0 sur un tir audacieux entre les jambes d’une défenseuse.

Les Américaines n’ont pas mis de temps à redresser la barque au retour des vestiaires. Dès la 50e, Sophia Smith a égalisé la marque sur un bon tir du pied gauche. Puis elle a récidivé à la 68e, au terme d’une contre-attaque létale avec Trinity Rodman.

PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sophia Smith (11) et Trinity Rodman (22)

On a cru que cet élan allait être suffisant…

… Mais Adriana Leon n’avait pas dit son dernier mot. À la 84e minute, elle s’est laissé choir dans la surface après un léger contact dans la surface, allant chercher un penalty que l’on pourrait qualifier de professionnel. En confiance par les temps qui courent, l’artilleuse a marqué son deuxième du match pour ramener tout le monde à la case départ.

Kadeisha Buchanan a bien failli donner les devants aux Canadiennes dans les derniers instants du temps régulier, mais son tir de la tête a frappé la barre transversale avec puissance sur un corner.

Chez les Canadiennes, Jessie Fleming, Adriana Leon, Julia Grosso, Ashley Lawrence ont réussi leur tentative de tir au but – Jade Rose, Cloé Lacasse et Évelyne Viens l’ont ratée.

Plus de détails suivront.